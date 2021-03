Edition jeudi 04 mars- Place à l’entreprenariat avec deux entreprises Marnaises

Au programme :

Ce soir nous laisseront la place à l’entreprenariat avec deux entreprises Marnaises :

La première - Un nouvelle boutique au croisement des rues d’Orfeuil et Croix des Teinturiers dans le centre-ville de Châlons en Champagne

Anne-Laure Allet a ouvert sa boutique “La Maison A” où elle met en avant l’univers de la maison mais aussi des œuvres artistiques originales. Une boutique élégante !



La deuxième - Vous savez que l’on aime chouchouter nos chats, chiens ou rongeurs… Mais concernant l’alimentation pour vos animaux de compagnie ?

Pour les humains, le bio s’est installé dans les habitudes de consommation des Français. Mais qu’est-ce que l’alimentation bio pour chien, chat et rongeurs, et quels en sont les bienfaits pour les animaux de compagnie ?

Pourquoi faut-il privilégier le bio dans leurs gamelles ?

Davy Kwasny, co-gérant de la société Jaquo vous donnera les réponses à ces questions.



- La chronique Escapade en Marne : Le Moulin Barbotte

- La Minute Emploi : En ces temps de couvre-feu et de confinement, il est possible pour les personnes en recherche d’emploi, et pour les salariés qui veulent se former ou se reconvertir, de s’informer et d’être aidé, tout en restant chez soi.

- Le journal local présenté par Christopher Fausten

- Un point Météo

- Musiques : Boulevard des Airs feat. Vianney "Allez reste" et Madeleine"Dépassé, ça passera"