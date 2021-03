Edition lundi 1er mars - Nathalie Sanchez au chevet des commerçants

Au programme :

Elle vient de sortir un tout nouveau single : Nathalie Sanchez est l'invitée de ce lundi 1er mars.

La chanteuse évoquera son nouveau titre "au commerce du coin", consacré aux gérants des boutiques qui vivent durement la cise sanitaire, une chanson solidaire mais à la fois pétillante.



- La chronique sport avec les 5 règles de Bastien

- La Minute Emploi : En ces temps de couvre-feu et de confinement, il est possible pour les personnes en recherche d’emploi, et pour les salariés qui veulent se former ou se reconvertir, de s’informer et d’être aidé, tout en restant chez soi.

- Le journal local présenté par Gérald Gaillet

- Un point Météo

- Musiques : Nathalie Sanchez "Au commerce du coin" et "Tout envoyer en l'air"