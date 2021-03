Edition mardi 02 mars - "Les ombres d'une ombre" le livre d'un père décédé

Au programme :

Les ombres d'une ombre" un livre peint l'histoire d'un père peu connu. C'est le véritable récit de Benedicte Dartigalongue sur une histoire familiale qui a débuté après le décès de son père.

Elle nous explique pourquoi et comment elle a accepté de révéler une partie de son histoire et comment on peut s'y reconnaître. Vous saurez tout dans ce 18/19 en Champagne.



- La chronique "La Révolution et eux" de Pascale Puppinck

- La Minute Emploi : En ces temps de couvre-feu et de confinement, il est possible pour les personnes en recherche d’emploi, et pour les salariés qui veulent se former ou se reconvertir, de s’informer et d’être aidé, tout en restant chez soi.

- Le journal local présenté par Gérald Gaillet

- Un point Météo

- Musiques : Jaz feat. Emilie Jancar "Surrender" et Clara Luciani "Ma Soeur"