Edition mercredi 03 mars - Nouvelles Formations à l'IUT les B.U.T

Parcoursup va clôturer les inscriptions. Les jeunes ont jusqu’au 11 mars pour choisir leur formation.

En septembre 2021, les 15 IUT de votre région proposeront un nouveau diplôme : le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.). donc 23 spécialités de B.U.T. En tout, cela représente +5.000 étudiants.

Le lancement du B.U.T. est une première pour les Universités françaises.

- La chronique Littéraire de Magalie - le manga "Apprenti Criminel"

- La Minute Emploi : En ces temps de couvre-feu et de confinement, il est possible pour les personnes en recherche d’emploi, et pour les salariés qui veulent se former ou se reconvertir, de s’informer et d’être aidé, tout en restant chez soi.

