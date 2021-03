L’antenne bretonne de l’association HF Bretagne s’inquiète de la situation des femmes artistes en contexte de pandémie. La situation fragilise les femmes, qui sont déjà les plus précaires au sein des professions artistiques et culturelles.

L'invitée de la rédaction de RCF Alpha est Elise Calvez, co présidente de HF Bretagne, association qui œuvre pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde de la culture.