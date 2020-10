Elise Vendy fait découvrir le Festival Alimenterre à Liège

Depuis 12 ans, le Festival Alimenterre propose une sélection de films documentaires qui mettent en évidence les désordres agricoles et alimentaires et proposent des alternatives pour relever ces défis à l’échelle locale et mondiale. Il se tient chaque année durant le mois d’octobre autour de la symbolique Journée Mondiale de l'alimentation à Bruxelles et en Wallonie.

Organisé par l’ONG SOS Faim Belgique, le Festival sensibilise les citoyen·ne·s aux enjeux de l’agriculture paysanne et leur fait connaître les pistes d’actions vers des systèmes agricoles et alimentaires plus justes et plus durables.

Des films, des débats et des ateliers sont organisés avec la présence de spécialistes du monde agricole, de réalisateur·rice·s, de leader·euse·s paysan·ne·s du Sud et de porteur·euse·s d’initiatives concrètes et locales.

Les objectifs du Festival

Chaque année, le Festival Alimenterre est organisé aux alentours du 16 octobre, Journée mondiale de l’Alimentation. C’est l’occasion pour ses organisateurs de rappeler au public belge que près d’un milliard de personnes souffrent de la faim sur notre planète. Or, plus de 2/3 d’entre eux sont des paysan·ne·s. Ce paradoxe est le résultat de choix politiques sur lesquels nous pouvons agir en tant que citoyen·ne·s. Dans nos pays, les agriculteur·rice·s sont désemparé·e·s et se posent des questions sur leur métier. Voulons-nous encore d’un modèle agroalimentaire qui ne parvient pas à nourrir tout le monde et ne se soucie pas de notre environnement et de notre santé ? Les alternatives existent. Le Festival Alimenterre veut les mettre à l’honneur.

Les lieux

Bruxelles : See U, Kinograph

Liège : Cinéma Le Parc (Les Grignoux), Centre Culturel des Chiroux, CRIE de Liège, Centre Liégeois du Beau-Mur

Mons : Plaza Art, ESA-ARTS2

Arlon : Maison de la Culture d’Arlon

Namur : Cinéma Caméo (Les Grignoux), PointCulture Namur, Quai 22

Ottignies-Louvain-la-Neuve : Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, PointCulture Louvain-la-Neuve

Charleroi : Quai 10

Pourquoi un festival de films ?

L’ONG SOS Faim est consciente de la force de l’image et de sa capacité à toucher le public. Par sa puissance d’évocation, le documentaire est un véritable lanceur d’alerte et un excellent outil de sensibilisation. Le public peut mieux comprendre et s’approprier les enjeux complexes de l’agriculture et de l’alimentation.

SOS Faim souhaite soutenir des productions cinématographiques engagées. Cette année encore, le Prix du Festival de films Alimenterre récompensera un documentaire de la sélection pour sa force de sensibilisation et son pouvoir de mobilisation. Il sera à nouveau décerné par un jury de professionnels et recevra un soutien financier de 1000 € ainsi qu’une aide à la distribution auprès du secteur associatif belge, tout au long de l’année suivante, via les “Kits de projection Alimenterre”.

By SOS Faim Belgique

Le Festival Alimenterre est une initiative de SOS Faim Belgique, ONG qui soutient l’agriculture familiale pour lutter contre la faim dans le monde. Elle s’est donnée, pour ce faire, une double mission :

Au Sud : accompagner les paysan·ne·s d’Afrique et d’Amérique latine en leur apportant une aide technique, organisationnelle et financière pour qu’ielles améliorent elleux-mêmes leur situation de façon durable et autonome.

En Belgique : sensibiliser et mobiliser les citoyen·ne·s et les décideur·euse·s afin d’influencer les politiques qui ont un impact sur la faim et la pauvreté dans les pays en développement.

C’est dans le cadre de cette seconde mission que le Festival Alimenterre est organisé avec pour objectif majeur de remettre l’agriculture et ses acteurs sur le devant de la scène.

Un festival qui grandit

En Wallonie

Le Festival Alimenterre est une histoire collective de femmes et d’hommes engagé.e.s et d’associations solidaires. C’est uniquement grâce à cette dynamique qu’il a pu s’étendre en Wallonie. Aujourd’hui, le Festival se déroule également à Liège, Mons, Arlon, Namur, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Charleroi grâce à l’énergie d’une cinquantaine de partenaires diversifiés et complémentaires : centres culturels, ONGs, cinémas, associations environnementales, féministes, de citoyen.ne.s actif·ve·s, etc. Merci à elleux !

Et ailleurs dans le monde ?

Le Festival connaît des répliques un peu partout dans le monde. SOS Faim est à l’origine de celles à Kinshasa, au Canada et à Dakar, mais d’autres existent aussi en France, en Pologne, au Luxembourg, au Togo et au Bénin !

Infos : https://festivalalimenterre.be