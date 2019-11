Ella Petnichenko, jeune soprano émouvante, à Chapelle St Joseph (CHC) Liège

Ella Petnichenko, jeune soprano ukrainienne à la voix exceptionnelle et émouvante, vous transportera dans un répertoire d'oeuvres classiques, de chants populaires russes et ukrainiens, d'oeuvres de variété internationale. Elle va vous éblouir lors de ce dernier concert avant la fermeture de la chapelle St Joseph le samedi 30.11 à 17 h30 et le dimanche 1.12 à 16h. rue de la Légia, 7 4000 Liège (Entrée 10€).