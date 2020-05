Elodie Delsol, directrice culturelle Dracénie Provence Verdon Agglomération

Dans quelques jours nous en saurons plus sur les mesures concernant le spectacle vivant et l'ouverture des théatres et salles de concert. Au micro d'Isabelle Bono, Elodie Delsol, directrice culturelle de Dracénie Provence Verdon Agglomération fait le point sur cette période difficille et se projete vers l'avenir avec notamment le report des dates de représentation.