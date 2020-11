Empaj Editions, la nouvelle maison d’édition Verviétoise

Empaj Editions est une maison d'édition à compte d'éditeur active dans la région de Liège. Elle a pour but de sélectionner et d'étudier avec soin chaque manuscrit afin de proposer des livres uniques de qualité. Chaque auteur est unique et a quelque chose à raconter.C'est pourquoi Empaj Editions sélectionne et étudie avec soin chaque manuscrit envoyé dans le but de proposer des livres uniques de qualité.Emilie Kasongo est la fondatrice de Empaj. Diplômée en sciences et métiers du livre de Louvain-la-Neuve et passionnée de littérature depuis toujours, elle à décidé de se lancer dans l'édition dans le but de découvrir et promouvoir de nouveaux auteurs originaux.

http://www.empajeditions.be