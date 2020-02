Employé commercial (H/F) / Employé de restauration (H/F) /Mécanicien auto (H/F)

099FBYG - Fagnières

Employé commercial (H/F)

Au sein du rayon épicerie d’un hypermarché, vous serez chargé(e) de l’implantation des produits dans votre rayon, de son approvisionnement et de sa tenue. Vous aurez également en charge le suivi de l’affichage, le balisage ainsi que la mise en œuvre des opérations commerciales.

Expérience demandée : 1 an en préparation de commandes.

CDI - 36H45 /semaine - salaire horaire brut : 10,15 € + primes + 13ème mois

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr



099FJHD - Châlons en Champagne

Employé polyvalent de restauration (H/F)

Vous serez chargé(e) de cuisiner les plats du jour (cuisine traditionnelle), de préparer les entremets et sauces. Vous assurez également l’accueil des clients, la prise des commandes, le service en salle et en terrasse ainsi que l’encaissement. Vous êtes amené(e) à travailler en coupure durant la période estivale.

Expérience demandée : 6 mois sur un même type de poste. CAP ou BEP restauration rapide exigé.

CDI - 30H/semaine – Travail le samedi + heures supplémentaires - salaire horaire brut : 10,15 €

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr



099DRGT - Saint Martin sur le Pré

Mécanicien automobile (H/F)

Vous serez chargé(e) de l’entretien mécanique d’une flotte de véhicules légers (taxis et ambulances). Vos missions : entretien courant des véhicules, réalisation des diagnostics, réalisation des vidanges, suivi de la pneumatique, gestion des pannes électroniques, suivi des contrôles techniques. Vous serez amené(e) à vous déplacer sur Reims et Vitry-le-François.

Expérience demandée : 2 ans sur un poste similaire. CAP ou BEP mécanique automobile exigé. Permis B exigé.

CDI - 35H/semaine - salaire à négocier selon profil

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi