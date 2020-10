En Anjou, les professeurs d'Histoire entre consternation et colère. Témoignages

4 jours après le meurtre barbare de Samuel Paty, professeur d'Histoire -Géographie à Conflans-Sainte-Honorine, par un terroriste islamiste tchétchène de 18 ans, l’émotion est encore très vive dans le corps professoral. Sur RCF Anjou, Eric Boyer, professeur D’Histoire-Géographie en collège à Saint Barthélemy d’Anjou et co-secrétaire du SNES-FSU, syndicat des enseignants du secondaire, et Christophe Carichon, professeur d’Histoire-Géographie en lycée au Ponts-de-Cé témoignent de leur peine, de leur sidération et de leur colère mais aussi des difficultés à enseigner certaines matières face à la pression islamiste.