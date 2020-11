En Belgique des fermes ont une vocation sociale

Il s’agit de l’accueil d’une personne dite en difficulté – que ce soit du point de vue social, familial ou de santé - par une structure agricole ou rurale en vue de l’amélioration de son bien-être. Ces bénéficiaires peuvent être porteurs d’handicap, en situation d’isolement, en période de crise, sous dépendance ou encore être des jeunes en décrochage scolaire ou dépendant, comme dans le film « Le jeune Ahmed », d’organisations chargées de la protection de la jeunesse. Pour simplifier, l’accueil social s’adresse à toute personne qui, pour quelque raison que ce soit, ressent un jour le besoin ou la nécessité de retrouver un contact avec la nature ou avec d’autres personnes.Lorraine Guilleaume, Chargée de Mission Agriculture Sociale au sein de l’asbl «Accueil Champêtre en Wallonie », nous parle de cet aspect méconnu du monde agricole.Accueil Champêtre en Wallonie est une asbl qui à pour but d’aider les ruraux et les agriculteurs dans leurs processus de diversification : représentation, conseil, accompagnement individuel et collectif (mise en réseau) pour la mise en œuvre, le suivi, la communication et la promotion de leurs activités.

Infos : http://www.accueilchampetre.be