En Normandie, les appels à SOS Amitié redoulent en temps de confinement

6% des personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées à la fois du cercle familial et amical. 6 % soit plus de 900 000 personnes. C'est ce que souligne le rapport de l'association les Petits frères de pauvres. Une tendance accentuée par la crise sanitaire actuelle et les deux confinements qui se sont succédés. Pour rompre cet isolement, les bénévoles de SOS Amitié en Normandie sont sur le pont, ou plutôt, au bout du téléphone. Aujourd'hui, nous recevons Emilie, écoutante chez SOS Amitié.