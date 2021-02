En quoi consiste le projet de maison départementale des sports du Calvados ?

Le conseil départemental présentait à Hérouville Saint Clair sa futur maison départemental des sports. Prévu pour 2023, le projet accueillera les comités des différents sports du Calvados. Pour en apprendre plus sur le fonctionnement et les intêrets de ce projet nous sommes allés interroger Clara Dewaële, la présidente de la comission éducation, sport, culture et citoyenté.