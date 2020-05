Enfants, écrans et confinement : « Revenir à un usage normal sera difficile » Stéphane Blocquaux

Durant ce confinement, le temps passé devant les écrans connectés a considérablement augmenté pour tous. C’est d’autant plus vrai pour les enfants et les ados dont les parents ont dû « lâcher du lest » et autoriser, un peu plus fréquemment et un plus longtemps, l’usage des écrans et d’internet. Une situation « compréhensible » pour Stéphane Blocquaux, enseignant en sciences de la communication et de l’information à l’Université catholique de l’ouest à Angers, auteur du livre « Le biberon numérique, une enfance sans limite » mais qui « ne doit pas se généraliser afin d’éviter des conséquences terribles ». Analyse.