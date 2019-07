Enfants placés: "On est censés les protéger, c'est tout l'inverse qui se passe"

En Maine-et-Loire, 2 000 enfants sont placés en foyer ou en famille d'accueil. Ils ont été retirés à leur famille par la justice. Leur prise en charge est financée par le Département. En 2016, il a lancé un vaste plan de réorganisation, qui a suscité un gros mouvement de protestation des salariés. Trois ans après, une nouvelle réorganisation se profile. Les syndicats sont vent debout. "On n'arrive déjà pas à suivre correctement les enfants aujourd'hui, et ça risque d'être pire demain", s'inquiète Pascal Bertrand, référent Aide sociale à l'enfance à Saumur, membre de la CGT. "Il y a des enfants qui ont été changés de foyer d'un jour à l'autre, sans être prévenus. Ils ont beaucoup souffert et ils souffrent encore", témoigne Pascale Guiniec, secrétaire adjointe de la CGT Action sociale 49.