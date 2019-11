Engagement, don de soi et reconnaissance: les clés pour être un bon chef

Les entreprises s’interrogent de plus en plus sur les freins à l’engagement de leurs salariés. Véritable levier de cet engagement, les leaders jouent un rôle primordial dans l’animation et la motivation de leurs équipes. En s’engageant eux-mêmes, en se « donnant », ils donnent envie aux autres de s’engager et peuvent créer une véritable dynamique dont profitera l’entreprise, selon certaines conditions. Cette logique du don, c'est la thèse de notre invité, Benjamin Pavageau, auteur du livre « Développer vraiment son leadership ». Interview.