Aux portes de la Wallonie picarde

A 30 kilomètres de Bruxelles, cette magnifique ville d’art et d’histoire est une destination privilégiée pour vos escapades. Vous y découvrirez les splendides jardins et bâtisses du Parc, mais la ville d’Enghien ce sont aussi ses rues étroites, bordées de bâtiments du 17ème et 18ème siècles. L’Eglise Saint- Nicolas, la Porte à Loques, la chapelle Notre-Dame de Messine avec son superbe retable anversois du 16ème siècle, la chapelle des Rhétoriciens, la Maison Jonathas, … Aux 15ème et 16ème siècle, Enghien était aussi prisée que Bruxelles ou Audenarde.

Car on peut passer du bon temps en Wallonie, même en période de confinement. Bienvenue dans « Evadez-vous près de chez vous ».



Nos guides à Enghien :

Une balade à Enghien et le Parc d'Enghien avec Claudine Decuyper, chef de service environnement de la ville d'Enghien ;

Le Château d'Enghien, guidé par Lena Desmet, présidente des guides touristiques d'Enghien ;

Rencontre avec un apiculteur, Henry Nolf ;

L'église Saint-Nicolas de Myre en compagnie de Rudy Duwijn, guide touristique.



