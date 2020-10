Ensemble en jupe à Strasbourg : manifester contre le harcèlement de rue

Ce samedi 24 octobre, une manifestation contre le harcèlement de rue est organisée à Strasbourg, à l'initiative de deux citoyennes.



Marie Villien et Sophie Cambra en ont marre et elles ne le cachent pas.

Le harcèlement de rue a été récemment sous le feu des projecteurs en Alsace, après l'agression de deux étudiantes à Mulhouse à la mi-septembre.



Mais leur idée était déjà dans les tuyaux auparavant : rassembler tous les publics, contre le harcèlement de rue. Et pour les sensibiliser, deux chiffres : 81% des femmes en France déclarent avoir déjà été harcelées dans un lieu public. Et seules 21% disent avoir été aidée.



Marie et Sophie reviennent sur cette mobilisation et sur la suite de leur démarche, au micro de Benjamin Vernet.



La manifestation partira samedi 24 octobre à 15h de la place Kléber, en direction du quai des bateliers avant de terminer place de la République. Un parcours en forme... de jupe !

Pour contacter les organisatrices : ensembleenjupestrasbourg@gmail.com