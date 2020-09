Espace 18 : Sézanne augmente ses possibilités économiques et culturelles

L'Espace 18 à Sézanne est un tiers lieu accueillant de multiples activités. Un espace coworking, qui met à disposition divers outils pour les coworkers mais aussi un espace culturel proposant des expositions d'artistes locaux, peintures, sculptures, photos et poésies. Un lieu convivial pour favoriser et encourager les échanges et bientôt un "FabLab" et un atelier de réparation.

Explications avec Marie-France Basselier, présidente de "Ma Dynamique Locale" au micro de Jacqueline Touchais.