Essentiel ou non ? Doit-on réouvrir les librairies durant ce reconfinement ?

On en discute avec nos invités: Antoine Boussin, ancien libraire et éditeur angevin et Julien Parez, directeur de la librairie KroKi à Angers ainsi que Véronique Besse, maire des Herbiers (85), une des maires à avoir pris un arrêté permettant aux commerces locaux d'ouvrir durant ce reconfinement malgré l'interdiction gouvernementale.