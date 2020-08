Et au milieu coule une rivière, le leguer en fête été 2020

À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort estival vous invite, sur la destination Bretagne-Cote de granit Rose au cœur de la rivière sauvage du Léguer. Des habitants et bénévoles passionnés vous racontent, le long des rencontres vagabondes, les secrets des vieilles pierres, les trésors de la nature, les saveurs des produits du terroir et les œuvres des artistes invités. Les murmures du Léguer, les richesses patrimoniales, les chemins creux, l’Art, la musique, les panoramas feront battre votre cœur. Présentation avec Samuel JOUON, coordinateur du bassin versant vallée du Léguer.