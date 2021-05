Et oui, malgré les apparences la Normandie est en sécheresse !

Les beaux jours sont là et avec eux déjà la sécheresse en Normandie. La situation est alarmante alors qu'on se dirige vers le moment de l'année avec la pluviométrie la moins élevée de l'année. La préfecture du Calvados a déclenché le plan de vigilance et encourage les habitants à économiser l'eau dès maintenant. Quentin Cathrin-Hamelin, le responsable de l’unité eau de la direction départemental des territoires et de la mer du Calvados, fait le point avec nous.