Et si vous participiez à un séjour pour personne en situation de handicap ?

Partir en vacances sportives et culturelles, c'est possible pour tout le monde. C'est en tout cas la vision de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) centre Manche. Plus de 700 vacanciers partent chaque année un peu partout en France et en Europe. Nous avons rencontré Tom Coiftier, responsable d'un séjour Noël / Nouvel an de plus de 50 personnes.