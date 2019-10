Etienne d'Hausen - pourquoi vénérer des reliques

Le pape François a déclaré ce mois d’octobre ‘mois missionnaire’, avec comme thème « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ». Chaque diocèse, communauté ou encore paroisse est invité a y participer. Et justement, de gros évènements vont venir marquer le diocèse de Nancy et de Toul ce week end. Avec l’exposition des reliques de Saint françois xavier et de Sainte thérèse de lisieux à la cathédrale de Nancy. Le père Etienne d'Hausen nous en parle.