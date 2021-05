Europe Direct et une boutique 100% liégeoise dans Solid'ère

Au programme de Solid'ère, la présentation du réseau Europe Direct, un espace de dialogie et de communication de l'Union Européene dont fait partie la Province de Liège. Une boutique 100% liégeoise a ouvert ses portes dans le quartier des Vennes à Liège. Côté musique, un souvenir d'Arno et son titre "La vie est belle" et Frédéric François avec "Je t'aime à l'italienne"