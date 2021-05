Évadez-vous à Ath

Tous les vendredis à 13h10

Évadez-vous, changez d'air, venez avec nous... et trouvez l'émerveillement près de chez vous! Cet été apparaît comme une opportunité de se ressourcer et de s’évader. Vous aurez l’occasion de voyager à la découverte de nos belles régions et de trouver l'inspiration avec nous, en balade dans les plus beaux paysages, à travers notre sélection de sites prestigieux et culturels. Venez vadrouiller avec nos reporters dans notre beau pays. https://rcf.be/evadez-vous-pres-de-chez-vous