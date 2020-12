Évadez-vous à Binche

Nous prenons la direction de la Province du Hainaut

Aujourd’hui, je vous propose de découvrir Binche. Mondialement Célèbre pour son carnaval, le Carnaval de Binche et ses Gilles mais aussi pour son Beffroi : ils sont tous les 2 classés au Patrimoine UNESCO. Mais Binche a de nombreux autres atouts. Binche, ville médiévale, découvrez les vestiges du Palais de Marie de Hongrie et ses remparts conservés dans leur quasi-totalité et son passé florissant au début de la renaissance.

Ses balades, ses terri … alors comment prononce-t-on : terri ou terril ? Ses statues, son patrimoine religieux, ses pavés, le quartier de la gare et les façades remarquables.



Nos guides à Binche:

Une balade à Binche avec Benjamine Jullien, Chargée de tourisme à la Ville de Binche;

Un musée incontournable à Binche ... le Musée international du Carnaval et du Masque avec Clémence Mathieu, Directrice du Musée;

La Ville de Binche et ses remparts, on retrouve Benjamine Jullien;

La Collégiale Saint-Ursmer en compagnie de Michel Hocquet, Président de la Fabrique d'Eglise;

Un bon plan logement à Binche avec Dany Brichot, propriétaire "Au Gîte de Binche".



