Evadez-vous à Namur

Capitale de Wallonie, Namur est une ville au charme fou. Son centre en partie piétonnier vous invite à déambuler au fil de ses commerces ou au fil de l’eau.

Ce centre est composé de différents vieux quartiers au cachet indéniable Namur compte une foule de joyaux architecturaux .. le théâtre, le beffroi et le musée archéologique, sans oublier les nombreux édifices religieux comme la somptueuse cathédrale Saint-Aubain, les églises Saint-Loup et Saint-Jean Baptiste. La célèbre citadelle est l’une des plus grandes forteresses d’Europe. Elle veille sur la capitale de la Wallonie et offre des points de vue incomparables sur le Grognon et le quartier historique. Dans un instant, je vous propose 1 belle balade. Nous visiterons le Musée Félicien Rops et la Citadelle de Namur. Nous parlerons de la Cathédrale Saint-Aubin. Je vous proposerai enfin une idée de logement de vacances. Car on peut passer du bon temps en Wallonie, si vous n’en êtes pas convaincu, restez branchés, il suffit d’écouter cette émission. Bienvenue dans « Evadez-vous près de chez vous ».



Nos guides pour la journée :

Une balade à Namur & la Cathédrale Saint-Aubin en compagnie de Margaux Voglet, chargée de communication et relations presse ;

Musée Félicien Rops, guidés par Valérie Minten, attachée de presse ;

Un logement de vacances à Namur avec le propriétaire, Jean-Pierre Pieret.



