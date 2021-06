Évadez-vous à SPA, la perle des Ardennes !

Aujourd’hui, on vous propose de découvrir SPA, La Perles des Ardennes.



Candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO, au même titre que 10 autres villes thermales historiques comme Baden Baden ou Vichy. Spa est une référence en la matière. Au 18ème siècle, elle a connu un succès unique en Europe ! Aujourd’hui, partout dans le monde, le mot « SPA » désigne un centre d’hydrothérapie : la Ville a donné son nom aux centres d’hydrothérapie partout dans le monde.



Spa, c’est aussi un environnement naturel remarquablement préservé, une étape gastronomique incontournable et une destination shopping branchée, le plus beau circuit du monde, le circuit de Spa-Francorchamps, mais aussi un casino pour les accros aux jeux. Plongez dans le bien-être aux thermes et découvrez l’histoire passionnante de la ville grâce à ses musées.



Je vous propose une belle balade.

Nous parlerons d’événement important qui se prépare : l’inscription de Spa comme Patrimoine mondial de l’Unesco.

Une chasse au trésor surnommée Totemus.

Un quizz aussi sous forme de balade.

Et bien sûr un bon plan logement.

Car on peut passer du bon temps en Wallonie, si vous n’en êtes pas convaincu, restez branchés, il suffit d’écouter cette émission. Bienvenue dans « Evadez-vous près de chez vous ».