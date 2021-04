Evan de Bretagne : la web-série ECOLOWGIE

Sensibilisez les bretons aux ecogestes dans la bonne humeur : c’est l’objectif d’une web-série pédagogique diffusée à partir d’aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Dans ces 7 épisodes de 3 minutes, le blogueur-chroniqueur Evan de Bretagne et l’équipe du Low-Tech Lab de Concarneau nous explique comment préserver la planète et l’environnement grâce à ce qu’on appelle la Low-Tech.



Une dose d’humour version Evan de Bretagne et bien sûr de vrais conseils sur les déchets, la consommation d’eau, le potager dans cette web série initulée « Ecolowgie ». Une initiative lancée par la Région Bretagne. A retrouver sur les réseaux sociaux de la région, du low tech Lab et d’Evan de Bretagne dès aujourd’hui.