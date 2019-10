Evangélisation du continent numérique : comment l'Eglise peut relever ce défi ?

Le web est un espace où l'Eglise peine à prendre pied pour y annoncer la Bonne nouvelle et c'est pourtant une enjeu majeur rappellé par le pape Benoit XVI lors de la journée mondiale des communications sociales de 2015 : « A vous, jeunes, qui vous trouvez presque spontanément en syntonie avec ces nouveaux moyens de communication, le devoir d’évangélisation de ce ‘continent numérique’ vous revient en particulier. Sachez prendre en charge avec enthousiasme l’annonce de l’Évangile à vos contemporains ! ». L'Eglise catholique a-t-elle pris le virage du numérique ? comment devrait-elle faire ? Nous ne parlons avec le Père Renaud Laby, prêtre du diocèse de Mans, doctorant en sciences sociales et théologie à faculté catholique de Paris dont les travaux ont porté sur l'Eglise et l'internet.