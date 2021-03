[Evènement diocésain] Les reliques de Sainte Bernadette en Anjou du 24 mars au 14 avril

Grande et belle actualité pour notre diocèse d’Angers, les reliques de Sainte Bernadette, petite voyante de Lourdes, envers qui tous les pèlerins de Lourdes ont une grande dévotion, font étape en Anjou dans notre diocèse. Le reliquaire sera offert à la dévotion des fidèles du 24 mars au 14 avril dans plusieurs églises du diocèse : Saumur, Béhuard, Cholet, Torfou, Segré et Angers. Nous en parlons avec le Père Denis Richard, curé de la paroisse Sainte Bernadette d’Angers et Didier Gabilliard, président de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes en Anjou.