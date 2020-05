Examens à distance et préparation de la rentrée universitaire : entretien avec Christian Roblédo

Le 12 mars dernier, le président Emmanuel Macron annonçait la fermeture des universités jusqu’à nouvel ordre, en précisant qu’il n’y aurait pas de réouverture avent l’été. L’université d’Angers a donc dû s’adapter et faire face à plusieurs défis de taille : tout d’abord assurer la continuité pédagogique durant tout cette période mais aussi faire passer les examens à distance aux étudiants et enfin préparer une rentrée universitaire pour cet automne. On fait le point ce soir avec le président de l’université d’Angers Christian Roblédo.