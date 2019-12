Exposition : Carcassonne, Ville d'art et d'artistes, au musée des beaux arts

Jusqu'au 5 avril, de 10h à 12h et de 14h à 18h – du mardi au samedi inclus, et le 1er dimanche du mois de 14h30 à 17h30. Fermé les jours fériés.



Carcassonne, Ville d’art et d’artistes, c’est d’abord la consécration d’artistes de la première moitié du XXème siècle dont les oeuvres participent à la richesse des collections du musée des beaux-arts.

Carcassonne, Ville d’art et d’artistes, c’est aussi la mise en lumière de la ville à travers la sculpture, la peinture et les arts graphiques. Ce parcours artistique débute bien par la Cité, qui a suscité l’inspiration de nombreux peintres dont les points de vue, les traitements et les supports observés montrent leur éclectisme.

Cependant, ils sont tous empreints de la même fascination pour leur patrimoine architectural.

Au contrebas de la Cité, s’érige la Bastide, source elle aussi de créations.

Carcassonne, Ville d’art et d’artistes, c’est enfin et surtout des histoires humaines. L’exposition a voulu présenter les liens entre ces artistes. Professeurs, amis, collaborateurs … tous différents mais tous liés sincèrement les uns aux autres, pour la gloire de la Ville de Carcassonne.