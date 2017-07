Exposition Mode Muntu à la Cité Miroir à Liège

Le conservateur du SMAK (Musée municipal pourl'art actuel) de Gand disait : ce sera le peintre du XXIe siècle. Quand on entre dans le monde de cet artiste, on entre dans des valeurs universelles : le vivre ensemble, la fraternité,..... Emotion, humanité sont les maîtres mots pour évoquer ce peintre de la couleur et ses silhouettes intemporelles. A voir absolument à La cité Miroir Place Xavier Neujean, Liège jusqu'au 27 août de 10h à 18h tous les jours (dernière entrée 17h).

Un carnet de jeux est offert à tous les enfants de plus de 6 ans.

Tél. : 04/230 70 50 www.citemiroir.be