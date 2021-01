Fake news « La solution passera par l'éducation aux médias » Erwan Lauriot Prevost

A l’occasion de la web conférence « Fake news : quelle(s) vérité(s) à l’heure des réseaux sociaux ? », organisée par la chaire Ethique et innovation de l'UCO demain mardi 19 janvier de 18h à 20h sur You Tube, notre invité est l'un des conférenciers: Erwan Lauriot Prevost, co-fondateur et président de Clearnews, un service de publication en ligne de médias en ligne, dont le principe est de lutter contre la désinformation à partir du lecteur.