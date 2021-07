Fermetures de classes en Anjou & Philémon: pour garder les seniors à domicile

Au sommaire ce midi :



. La direction académique de Maine-et-Loire a tranché il y a quelques jours sur les fermetures et ouvertures de classes pour la rentrée prochaine.

Un rapport qui concerne les écoles publiques du 1er degré et qui est loin de contenter les syndicats.



. Le groupe Vyv 3 et la Soclova, le bailleur social angevin souhaite créer des "EHPAD à domicile". Pour y arriver, les deux entitées ont lancé le programme Philémon. Une question de société à l’heure où près de 90% des français veulent vieillir chez eux.