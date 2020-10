Festival ALIMENTERRE - Des films et des débats sur le monde agricole et de l'alimentation

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Prendre conscience des enjeux agricoles et de l'alimentation, c’est l’objectif du festival Alimenterre.

L’édition 2020 à commencée le 15 octobre et se poursuit jusqu’au 30 novembre dans toute la France.

Avec une sélection de 8 films qui sont projetés et suivis de débats. 500 événements sont prévus en France, dont 34 dates en Bretagne. Et avec des déclinaisons locales comme au Pays de Lorient.

Sources : Festival Alimenterre

La première date pour notre département est prévu ce jeudi à Quéven, au point info jeunesse à 19h30.

Avec cette première date des cinés débats, consacré au système alimentaire de Fès au Maroc.

Florine Brandly, chargée de projet avec l’association coordinatrice Optimiste, revient pour nous sur les évènements Morbihannais et sur les objectifs.

Toute la programmation de ce festival alimenterre est à retrouver sur leur site internet.