Festival d'Anjou : "La Souricière", d'Agatha Christie, mêle humour et suspense

Jouée lundi 17 et mardi 18 juin au cloître Toussaint dans le cadre du Festival d'Anjou, la pièce "La Souricière", d'Agatha Christie, bat tous les records : à l'affiche depuis 66 ans, elle totalise plus de 27 000 représentations ! Dans cette intrigue policière, 8 personnages sont enfermés dans un hôtel, à la campagne, en pleine tempête de neige, alors qu'un crime vient d'être commis, et l'on apprend que l'un d'entre eux est le meurtrier. L'adaptation de Pierre-Alain Leleu, mise en scène par Ladislas Chollat, était jouée pour la première fois face au public du Festival d'Anjou. Ils étaient invités sur RCF Anjou, pour parler de leur spectacle, une version modernisée d'une pièce "un peu vieillotte", où ils ont cherché "le juste équilibre entre l'humour et le suspense".