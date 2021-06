Fin du fonds de solidarité & Saumur Attelage en public

Au sommaire ce midi :



. Il sera question des aides du fonds de solidarité.

Les commerçants ouverts depuis le 19 mai ne peuvent plus les toucher. Le président du Gec, le syndicat des commerçants indépendants de Maine-et-Loire, Olivier Fargetton, reste positif, mais de nombreuses questions lui trottent encore dans la tête.



. Nous parlerons de sport dans la deuxième partie du journal et plus précisément de sport équestre.

Saumur Attelage a commencé hier et se terminera dimanche. Une édition qui se passe en public. Reportage dans cette compétition pour le moins originale.