Flash info en Lorraine jeudi 23 mai 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

Un conducteur s'est finalement rendu à la police, après avoir fauché une piétonne rue du Coetlosquet à Metz mardi après-midi. Agé de 19 ans, il n'a pas le permis de conduire, et a indiqué aux enquêteurs avoir paniqué. ///



Le redressement judiciaire du sidérurgiste British Steel, ne devrait pas impacter l'usine d'Hayange. Le site produit plus 320 000 tonnes de rails de chemin de fer par an, et ses carnets de commandes sont pleins. ///



Les maires de Metz et de Trèves demandent des compensations fiscales du Luxembourg, pour récupérer une partie de l’impôt payé par les 100 000 travailleurs frontaliers lorrains au Luxembourg. La réponse des luxembourgeois ne s'est pas faites attendre. ///