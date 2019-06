Flash info en Lorraine jeudi 27 juin 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le diocèse de Metz vivra 3 ordinations dimanche. 2 nouveau diacres en vue du sacerdoce, et un nouveau prêtre. Raphaël-Guillaume Chaigne, et Sébastien Wenk seront ordonnés diacres. Ces ordinations seront diffusées en direct de la cathédrale de Metz dimanche 15h sur RCF Jerico Moselle, sur l'appli RCF, et notre site rcf.fr/ ///



Record de chaleur enregistré hier en Lorraine pour un mois de juin. ///



Conséquence : des centaines d'écoles seront fermées aujourd'hui et demain en prévision des pics de chaleur. ///



Et pour ne rien arranger, certaines piscines sont en grève... Grève de la fonction publique à Metz, Lothaire et Belletanche sont fermées en raison d'un mouvement national de la fonction publique. La piscine du Luxembourg, est en travaux pour 2 mois. A Nancy, la ville a instauré la gratuité des piscines jusqu'au 1er juillet. ///



Autre conséquence de la chaleur, un pic de pollution. Qualité de l'air “médiocre” en Lorraine, 6 ou 7 sur une échelle de 10, selon Atmo Grand Est. Le préfet de la Moselle vient de baisser la vitesse de 20km/h sur les autoroutes, limitées depuis ce matin à 90 km/h. ///



15M€ pour donner une nouvelle jeunesse au "Galaxie" d'Amnéville. Les travaux devraient débuter en 2021, pour 3 ans. ///



Le 1er modèle Mercedes fabriqué en France, sera produit en Moselle. L'usine Smart d'Hambach près de Sarreguemines se prépare déjà, à accueillir fin 2020 le futur SUV électrique Mercedes EQ. ///