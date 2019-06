Flash info en Lorraine lundi 24 juin 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

Les Gilets Jaunes étaient de retour samedi sur les ronds-points pour leur « Acte 32 », notamment à Augny, Thionville, Épinal ou encore Laxou. ///



Une canicule exceptionnelle pour un mois de juin va se développer toute cette semaine. Depuis hier, le thermomètre dépasse les 30° en Lorraine. La chaleur va s’accentuer, pour atteindre 35 à 40° sur la majorité des régions, mercredi et jeudi. ///



La forêt du Buchholz, à Sarreguemines, est envahie par les chenilles processionnaires du chêne. ///



En football, le jeune attaquant sénégalais Habib Diallo a prolongé son contrat avec le FC Metz pour 2 saisons supplémentaires. ///



Le temps pour ce lundi… belles éclaircies, et déjà 14 à 17° au petit matin. Il va faire très chaud cet après-midi, jusqu’à 32° en Lorraine. Et ce n’est qu’un début, le mercure grimpera demain jusqu’à 36°, et même un record pourrait être battu mercredi jusqu'à 39 voire 40°. Ce serait du jamais vu, le précédent record à Metz était de 38°8 en 2003. ///



C’est dimanche prochain, le 30 juin, qu’auront lieu les Ordinations à la cathédrale de Metz. Raphaël-Guillaume Chaigne, et Sébastien Wenk, seront ordonnés diacres en vue du presbytérat. Et Emmanuel Ecker, sera ordonné prêtre, lors d’une messe présidée par l’évêque Mgr Lagleize. La célébration sera diffusée en direct sur RCF Jerico Moselle, dimanche à 15h. ///