Flash info en Lorraine lundi 27 mai 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

On votait hier pour élire les députés européens. Le Rassemblement National est arrivé en tête, notamment en Moselle et Meurthe-et-Moselle. En Moselle, le parti de Marine Le Pen atteint 29,1%, loin devant La République en Marche 19,7%. Une trentaine de gilets jaunes ont tenté de rejoindre la préfecture vers 22h, bloqué par des gendarmes mobiles, mais sans incidents. Christian et Mike, 2 gilets jaunes lorrains, ont toujours la dent dure contre le président de la République, et voient dans le résultat du scrutin un vote sanction. [AUDIO]

A noter que la messine Nathalie Colin-Oesterlé a été élue pour Les Républicains. Et 2 autres candidates lorraines, Nadine Morano pour Les Républicains, et Dominique Bilde pour le Rassemblement National. ///



Le Luxembourg inflexible, pas question de donner à la France un nouveau délai pour équiper ses trains du système de sécurité européen ERTMS. Conséquence : des TER pourraient se retrouver bloqués à Thionville, à partir de janvier. Le Luxembourg se dit prêt à acheminer des trains jusqu’à Thionville, pour transporter les passagers jusqu’au Luxembourg. ///



En sport, handball, Metz a remporté sa 9e Coupe de France en battant Brest 34 à 24. Déjà championnes de France, les Messines réalisent donc le doublé coupe-championnat.

C’était le dernier match à Metz de l’internationale française Béatrice Edwige, qui rejoindra les championnes d'Europe hongroises de Györ la saison prochaine. ///



En football, le FC Metz présentera ce soir officiellement à la presse son projet de rénovation du stade St Symphorien. Un projet revu à la hausse, reconstruction de la tribune Sud, mais aussi fermeture des 4 angles, pour un budget doublé à 65M€. La tribune Sud devrait être démolie cette semaine. ///



En tennis, le messin Ugo Humbert s'est incliné hier à Roland Garros, face à l'australien Popyrin, 3-6, 6-3, 7-6. ///