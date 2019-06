Flash info en Lorraine mardi 11 juin 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

La Pentecôte, fête chrétienne marquant la descente de l’Esprit-Saint sur les apôtres, a été l’occasion pour de nombreux jeunes et adultes de recevoir le sacrement de la Confirmation en Moselle. ///



Un permis de construire a été délivré, pour la future mosquée de Saint-Avold. L’association "L’Espoir" va pouvoir lancer la construction d’un centre cultuel et culturel. ///



La maire SPD de Sarrebruck Charlotte Britz a perdu dimanche son poste de bourgmestre de la capitale sarroise. Elle était pourtant arrivée en tête du Premier tour des élections municipales, il y a 15 jours. ///



Les discussions bloquent toujours entre le constructeur automobile Smart à Hambach, et ses sous-traitants. ///



La généralisation des livres numériques dans les lycées de la région Grand Est continue d’avancer, le groupe d’opposition PS demande une évaluation du dispositif avant son extension. ///



En foot, début aujourd’hui du marché des transferts, pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Selon le quotidien « La Voix du Nord », le défenseur lensois Fabien CENTOZE serait convoité par le FC Metz. ///