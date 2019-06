Flash info en Lorraine mardi 25 juin 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le préfet de la Moselle, a annoncé le déclenchement du Plan Canicule de niveau 3 dans le département. Une plate-forme téléphonique d’information a été activée pour obtenir des conseils pour protéger les plus fragiles, au 0800 06 66 66. ///



Lorraine Airport a un nouveau directeur, Yves LOUBET succède à Stéphane Lafay. Il nous dira quelle est la tendance de la fréquentation pour 2019. ///



Le chèque national de l'opération " Une Rose Un Espoir " était remis à Toul il y a quelques jours. Pour la 22e édition d'" Une Rose Un Espoir'', les motards ont récolté 1.841.166€, nouveau record! ///



Pas de hausse du prix du ticket de bus à Metz-Métropole, ainsi en ont décidé les conseillers communautaires hier soir. ///



Le FC Metz reprendra l'entraînement lundi, dans son nouveau centre d'entrainement à Frescaty. ///



Un départ au Metz Handball. L'internationale française Gnonsiane Niombla quitte le club, pour rejoindre la formation hongroise de Siofok. ///



Le temps pour cet après-midi... le mercure grimpera jusqu'à 34° à Koenigsmacker, Sarreguemines, Bitche, et Sarrebourg, et jusqu'à 35° à l'ombre pour Metz, Thionville, Forbach, et Pont-A-Mousson. Ce sera encore plus chaud mercredi, jusqu'à 38°. Avant une baisse progressive jeudi 35°, vendredi 31°, et encore 33° samedi... Protégez-vous et hydratez-vous, le Grand Est est toujours en vigilance orange canicule. Il faudra attendre le début de semaine prochaine pour repasser sous les 30°. ///