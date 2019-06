Flash info en Lorraine mardi 4 juin 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

5 ans après le dépôt d’une plainte, le chef de la police municipale de Woippy a été mis en examen pour harcèlement moral. ///



Le site des impôts fonctionne à nouveau normalement. Il a connu des difficultés techniques hier soir en raison d'un afflux de connexions. Le ministre Darmanin laisse un délai supplémentaire de 48 heures pour déclarer ses revenus en ligne, jusqu'à jeudi soir minuit sur impots.gouv.fr ///



C'est ce dimanche 9 juin, qu'aura lieu la 15è édition du "Trail du Saint-Quentin". Nous écouterons son responsable, Jean-Luc Kirmann. ///



Le FC Metz compte déjà plus de 4 000 abonnés! le Point Abonnements ouvre aujourd'hui en tribune Ouest de 13h à 18h30. Ouverture exceptionnelle samedi 8 juin. Par ailleurs le calendrier de la Ligue 1 sera dévoilé vendredi 14 juin. ///



En foot, l’attaquant sénégalais du FC Metz Ibrahima Niane à qualifié son pays pour les 1/4 de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Le Sénégal a battu le Nigeria 2 buts à 1. ///



Forte chaleur ce mardi en Lorraine. L'après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 31° à Thionville, Forbach, Sarreguemines, et Bitche. 32 à Metz, Château-Salins, et Phalsbourg. Encore 30° demain, avant une baisse du mercure jeudi, pas plus de 19°. ///