Flash info en Lorraine mercredi 10 juilet 2019 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

La Région Grand Est présentait ce matin le partenariat "ERASMUS CIVEEL". Une coopération européenne pour valoriser l'enseignement professionnel, avec des régions de République Tchèque et de Pologne. ///



Déjà près de 58 000 signatures, pour une pétition contre l'abattage du seul loup de Meurthe-Et-Moselle. La pétition est visible sur le site mesopinions.com ///



Le personnel des Urgences de Mercy à Metz, s'est rassemblé hier après-midi devant l’établissement dans le cadre d'un mouvement de grève qui touche près de 200 services en France. ///



La 12è édition de “Metz Plage” débutera samedi 20 juillet, et se prépare déjà. 39 associations proposeront des activités sportives, culturelles et ludiques chaque jour, sur les rives du Plan d'eau. ///



Tour de France, 4è étape hier entre Reims et Nancy, remportée par l'italien Elia Viviani. Le Classement Général est dominé par un français, Julian Alaphilippe. 5È étape aujourd'hui, 175km entre Saint-Dié-Des-Vosges et Colmar. ///



En foot, le FC Metz a passé la barre des 10 000 abonnés. Le précédent record de 10 200 devrait donc être facilement battu. La reprise de la Ligue 1 c'est dans un mois en déplacement à Strasbourg, 1er match à domicile Metz-Monaco le 17 août. ///



Le club serait sur la piste de l'attaquant international ivoirien Roger Assalé. Un joueur sous contrat avec les Young Boys de Berne. Qualifié pour les 1/4 de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il est aussi suivi par des clubs allemands, Hoffenheim, Düsseldorf, ou encore Brême selon France Football. ///