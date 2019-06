Flash info en Lorraine mercredi 12 juin 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

Béatrice AGAMENNONE, responsable de “La République En Marche” Moselle, est cette semaine l'invitée de “Politiquement Votre” sur les radios RCF de Lorraine. Interrogée par Roger CAYZELLE et Jean-Louis BAUDOUX, elle a redit sa volonté de briguer l'investiture “En Marche” pour les municipales de Metz l'an prochain. [AUDIO] ///



Un nouveau candidat à la mairie de Metz. Jérémy ALDRIN, 35 ans, conseiller municipal et métropolitain de Metz, a déclaré sa candidature hier soir. ///



L'Etablissement Français du Sang alerte sur des stocks très bas, et fait appel aux donneurs. Exemple, un don du sang sera organisé lundi, à la salle des fêtes de Sierck-lès Bains, de 15h à 19h30. L'EFS poursuit sa campagne, pour nous rappeler qu'une heure de notre temps pour donner son sang, cela peut sauver 3 vies! ///



Les personnels hôspitaliers s'étaient donné rendez-vous hier matin sur le parvis du centre Pompidou-Metz. Un mouvement national, pour de meilleures conditions de travail, notamment dans les services d'urgence. ///



En football, le FC Metz tient sa première recrue. Le défenseur Fabien CENTONZE s’est engagé pour 5 saisons avec le club grenat. ///



Le temps pour ce mercredi après-midi... des éclaircies, et jusqu'à 19° pour Koenigsmacker, Saint-Avold, Sarreguemines, et Bitche. 20° pour Metz, Thionville, Sarrebourg, et Château-Salins.

Demain, ensoleillé et jusqu'à 23°. ///